MTPE realizará maratón de empleo con más de 300 vacantes para personas con discapacidad

La jornada de inclusión laboral se desarrollará este martes en Jesús María y contará con la participación de más de 30 empresas formales.

En el marco del Día Nacional de la Persona con Discapacidad, que se conmemora cada 16 de octubre, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) llevará a cabo la “Maratón del Empleo para personas con discapacidad” este martes 14 de octubre, en su sede principal ubicada en la avenida Salaverry 655, Jesús María, desde las 9:00 a. m. hasta la 1:00 p. m.

El evento contará con la participación de más de 30 empresas de distintos sectores que ofrecerán más de 300 vacantes de empleo formal en puestos como vendedores, agentes de seguridad, operarios, asistentes administrativos, teleoperadores, entre otros.

Además, la jornada busca promover la igualdad de oportunidades en el mercado laboral y fortalecer la participación activa de las personas con discapacidad en el desarrollo productivo del país.

Durante el evento participarán instituciones aliadas como CONADIS, EsSalud, Reniec, el Programa Contigo y Sunafil, que brindarán servicios gratuitos y charlas de orientación laboral para los asistentes.

La actividad forma parte de la campaña nacional “Por Más Empresas Inclusivas”, impulsada por el MTPE, que promueve la inserción laboral y la capacitación de personas con discapacidad, además de fomentar alianzas con el sector privado.

Entre enero y setiembre de 2025, esta iniciativa ha sensibilizado a 356 empresas en nueve regiones del país —entre ellas Ica, Cusco, Arequipa, San Martín, Áncash, Loreto, Ucayali, Ayacucho y Junín—, logrando que más de 1,820 compañías contraten al menos a una persona con discapacidad.

A junio de 2025, se registraron 13,062 trabajadores con discapacidad en planilla electrónica, un incremento sostenido frente a los 8,900 registrados en 2022, lo que representa un avance significativo hacia la inclusión laboral formal.