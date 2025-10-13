Retiro AFP 2025: Estos son los portales web de cada AFP para registrar tu solicitud

La Asociación de AFP informó que el registro de solicitudes para el retiro de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/ 21,400, se iniciará el martes 21 de octubre. Los trámites serán gratuitos y 100% digitales a través de los portales web de cada administradora de fondos de pensiones.

Cronograma por DNI

El cronograma de atención se organizará según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI), comenzando con documentos que terminan en letra el 21 de octubre y 19 de noviembre.

Los afiliados con DNI terminado en 0 podrán registrar su solicitud los días 22-23 de octubre y 20 de noviembre, mientras que el período para documentos que terminan en 1 será del 24 al 27 de octubre y 21 de noviembre.

¿Dónde ver los portales web de las AFP?

Los afiliados pueden verificar su AFP a través del portal de la SBS en la opción "Constancia de Afiliación AFP". Las direcciones web habilitadas para el trámite son: AFP Habitat (retiro.afphabitat.com.pe), AFP Integra (www.afpintegra.pe), Prima AFP (www.prima.com.pe) y Profuturo AFP (www.profuturo.com.pe).

Período libre y más información

Se ha establecido un período libre del 4 de diciembre al 18 de enero para aquellos que no pudieron realizar su solicitud en las fechas asignadas. La Asociación de AFP ha dispuesto un video tutorial (https://youtu.be/VFdmtkD7P3w) con el paso a paso del proceso de registro para facilitar el acceso a los afiliados al sistema privado de pensiones.