¡Atención usuarios!: ¿En cuánto tiempo pueden dar de baja tu línea móvil prepago si no haces recargas?

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que dejar de recargar una línea móvil prepago por tiempo prolongado puede derivar en la baja del servicio y la pérdida del número telefónico.

Según la normativa, las operadoras pueden dar de baja las líneas que permanezcan sin saldo y sin recargas, aunque los plazos varían según cada empresa. La Norma de Condiciones de Uso establece que, en caso de no realizarse recargas y existir saldo no utilizado, el servicio puede mantenerse activo hasta 210 días.

Sin embargo, cuando no hay saldo en la línea, cada operadora fija sus propios plazos. Bitel establece 255 días, Claro 270 días, Movistar 210 días y Entel solo 60 días antes de proceder con la baja del servicio.

Aviso previo a clientes

Las empresas operadoras están obligadas a comunicar la baja del servicio a sus clientes con 15 días de anticipación. Si un usuario no recibe esta comunicación y su línea es dada de baja por falta de recarga, puede iniciar un procedimiento de reclamo para solicitar la reactivación y evitar que su número sea asignado a otra persona después de 90 días de desactivado el servicio.

Información y reclamos

Para mayor información sobre los servicios de telecomunicaciones o para presentar reclamos, OSIPTEL pone a disposición el FonoAyuda 1844 y el correo electrónico usuarios@osiptel.gob.pe. El organismo recordó la importancia de realizar recargas periódicas, incluso de montos pequeños, para mantener activas las líneas prepago y conservar el número telefónico.