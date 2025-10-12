Generación Z: jóvenes realizan hoy protesta "pacífica y masiva" contra gobierno de José Jerí

foto Hytimes.pe

Integrantes de la Generación Z señalaron que, además de la movilización del 15 de octubre, este domingo 12 protestarán contra el gobierno de José Jerí. Por medio de un comunicado, exhortaron sumarse a la protesta que será "pacífica y masiva".

En el documento rechazan la asunción de José Jerí y no lo reconocen como gobernante legítimo. "Estamos convencidos que la mayoría del pueblo comparte nuestro sentir y repudio. Conocemos tu historial Jerí y los valores que representas", se lee.

"No reconocemos a este Congreso, que ha traicionado la voluntad del pueblo. Invitamos a todos los peruanos, de todas las regiones a unirse a esta marcha para exigir un cambio verdadero. ¡Hagamos historia, Generación Z y todo el Perú unido!", indican.

DE PUENTE PIEDRA A PLAZA SAN MARTÍN

Además, "Hacemos un llamado a los funcionarios de la Policía Nacional para que actúen en favor del pueblo y no de los corruptos, a ellos y a las Fuerzas Armadas, les suplicamos que no levanten sus armas contra sus compatriotas", agregan.

De otro lado, Julio Campos, vocero de la Alianza Nacional de Transportistas, dijo que este 12 de octubre se sumará a la marcha que realizará el alcalde de Pataz, Aldo Mariño, desde Puente Piedra hasta la Plaza San Martín, en protesta por la designación del actual jefe de estado, de quien dijo "no es una persona transparente".