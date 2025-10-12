María Acuña: trabajadores de municipalidad de Surco son atacados durante intervención en casa de congresista

La Municipalidad de Santiago de Surco denunció que un grupo de trabajadores municipales fue agredido con ladrillos, fierros y otros objetos la tarde del sábado 11 de octubre, mientras realizaban labores de apertura de una zanja para la construcción de un muro en un terreno catalogado como espacio público en la urbanización Los Álamos.

Según el comunicado municipal, las agresiones provinieron desde el interior de la vivienda donde reside la congresista María Acuña. "Condenamos enérgicamente estos actos de violencia contra nuestros trabajadores", indicó el municipio.

Presentarán denuncia contra inmobiliaria

La Municipalidad precisó que, a través de su Procuraduría Municipal, presentará una denuncia penal contra la empresa inmobiliaria Los Alisos EIRL, propietaria del inmueble, por los presuntos delitos de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, usurpación agravada y otros.

Otra vivienda de Acuña en controversia

A inicios de octubre, la Municipalidad de Surco ejecutó un operativo de demolición como parte de un plan de recuperación de áreas verdes ocupadas indebidamente. Según el municipio, la propiedad de Acuña habría invadido 165 metros cuadrados de espacio público, de los cuales 100 fueron devueltos voluntariamente, pero 66 m² permanecen en disputa.

Continuarán operativos

La empresa Los Alisos EIRL, titular del predio, figura a nombre de un adulto mayor que vende golosinas en Chiclayo y mantiene una deuda superior a S/ 3 millones con la Sunat. Pese a la polémica, la Municipalidad de Surco aseguró que continuará con los operativos de recuperación de espacios públicos.