Congresista José Cueto: Sector Interior debe modernizarse, la policía utiliza protocolos de hace 15 años

En entrevista con Perú 21, el parlamentario José Cueto, representante de la bancada Honor y Democracia, señaló que el Poder Ejecutivo debe modernizar los equipos de la Policía Nacional, utiliza protocolos de hace 15 años, para lograr resultados concretos en la lucha contra la criminalidad que azota a todo el país.

El titular de la Comisión de Inteligencia dijo también “que actualmente la inteligencia artificial puede ayudar mucho a los agentes policiales en sus labores. Existen algoritmos para poner las líneas telefónicas de las empresas de transportes, conductores, choferes, etc., e identificar la IP de una llamada extorsiva”.

Respecto al perfil del nuevo ministro del Interior, señaló que debe cumplir tres condiciones. Primero: ser honrado y tener claro sus principios y valores. Segundo, ser un técnico en la Policía. No me refiero al grado, sino en el sentido que conozca la Policía. Y tercero, lo principal, que tenga los pantalones bien puestos.

ASCENDENCIA Y LIDERAZGO

Asimismo, el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas indicó que el nuevo titular del Interior debe tener mucha fortaleza para enfrentar los cuestionamientos que recibirá por su estrategia y los resultados de su trabajo, así como ascendencia y liderazgo sobre su gente. Es lo que necesita la Policía, tener un respaldo.

Finalmente, Cueto Aservi dijo que conoce a destacados profesionales que pueden asumir dicha cartera, “pero no puedo dar nombres públicamente”. Consultado si esos nombres los dio al jefe de Estado manifestó: “No, yo no he hablado de estas cosas con él. Él debe estar pensando en su gabinete, si no lo ha hecho ya antes”.