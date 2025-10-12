Incendio en SJM: Renzo Reggiardo advierte posible desalojo de más de 150 vecinos

El teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, advirtió que más de 150 vecinos de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, podrían ser desalojados tras el incendio que destruyó sus viviendas el último sábado 11 de octubre.

El funcionario edil precisó que los terrenos donde se encontraban las casas siniestradas serían de propiedad del Ministerio de Educación (Minedu), lo que complica la situación de las familias afectadas.

"La alcaldesa de San Juan de Miraflores también está muy activa y coordinando permanentemente con nosotros para ver si realmente puedan ser reubicados de forma digna", declaró Reggiardo a los medios.

Evaluación pendiente

El representante edil sostuvo que evaluará el posible desalojo junto con los sectores involucrados, una tarea que deberá concretarse una vez que se conforme un nuevo gabinete ministerial y recalcó que la Municipalidad de Lima buscará mediar para evitar que las familias pierdan nuevamente su lugar de residencia.

Investigación de causas de incendio

Asimismo, el teniente alcalde subrayó la necesidad de que las autoridades competentes determinen las causas del siniestro, que dejó sin hogar a más de 80 familias que ahora permanecen en carpas instaladas cerca del área afectada.