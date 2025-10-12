Cercado de Lima: hombre es baleado por sujetos en moto en presunto ajuste de cuentas

Un hombre fue herido de bala en plena avenida Garcilaso de la Vega, en el Cercado de Lima, por dos sujetos que se encontraban a bordo de una motocicleta. Según informó RPP Noticias, los atacantes siguieron a la víctima y aprovecharon el tránsito de la vía para dispararle, impactándolo en el pecho y la pierna.

La víctima fue identificada como Jonathan Castañeda Cornejo, quien según información policial registra antecedentes por homicidio y hurto agravado. Luego de recibir los impactos de bala, un taxista que circulaba por la zona auxilió al hombre, pero este sacó un arma de fuego y amenazó al conductor al notar la presencia policial.

Agentes de la PNP que se encontraban en la zona intervinieron a Castañeda Cornejo, pero debido a la gravedad de sus heridas fue trasladado a una clínica cercana donde su estado de salud es reservado.

Requisitoria de moto e hipótesis de ataque

Durante la intervención se verificó que la motocicleta donde se trasladaba el herido presentaba requisitoria por hurto agravado. La PNP no descarta que el móvil del ataque sea un ajuste de cuentas.

Investigan ataque

Tanto los vehículos involucrados como los intervenidos serán sometidos a las investigaciones correspondientes, las cuales estarán a cargo de la comisaría de Alfonso Ugarte para determinar las circunstancias exactas del ataque y identificar a los responsables.