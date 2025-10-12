Tras reunión con el Ejecutivo un sector de transportistas decidió no acatar paro del 15 de octubre

Luego de un prolongado encuentro con el presidente José Jerí, el director de la Cámara Internacional del Transporte, Martín Ojeda, y el presidente de la Asociación Nacional de Conductores, Miguel Palomino, señalaron que no acatarán el paro convocado para este 15 de octubre.

La reunión, que se realizó la tarde ayer en Palacio de Gobierno, tuvo como finalidad reafirmar los acuerdos alcanzados en la última mesa de diálogo entre los gremios de transportistas y representantes del Gobierno durante la gestión de la destituida expresidenta Dina Boluarte Zegarra.

GABINETE MINISTERIAL

Por otro lado, Martín Ojeda exhortó al Ejecutivo a formar con urgencia un nuevo Gabinete Ministerial que atienda las exigencias del gremio. Mientras que Miguel Palomino, anunció que el próximo 16 de octubre se volverán a reunir con el jefe de Estado seguir abordando temas del sector.

Cabe señalar que distintos colectivos y grupos sociales han convocado a un paro y una marcha nacional para este miércoles 15 de octubre, en demanda de acciones concretas contra la inseguridad ciudadana, así como para manifestar su rechazo contra el Gobierno y el Congreso.