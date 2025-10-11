Extorsionadores exigen S/20 mil por niño de 10 años que desapareció tras subir a bus rumbo a su casa

Una familia de Carabayllo vive momentos de angustia tras la desaparición de Liam, un niño que fue visto por última vez la tarde del viernes 10 de octubre luego de abordar el bus de la empresa 'Vencedores' rumbo a su vivienda.

Detalles del recorrido de menor

Según el testimonio de la madre, el menor había estado con ella realizando compras en el mercado antes de tomar la ruta 1704 que usualmente utilizaba. La madre relató que no era la primera vez que Liam tomaba aquella ruta.

"En el carro cuando subí con él medio que se quedó dormido, entonces le dije: 'Si estabas con sueño, ¿por qué no me has avisado para no traerte mi amor?'. Pero él me dijo: 'No mamá, no importa, te voy a ayudar'", contó la mujer a América Noticias. Ella se bajó en el mercado de la Cumbre y embarcó al niño en el bus aproximadamente a la 1:20 p.m.

Llamadas extorsivas y búsqueda

Horas después, al notar que el menor no había llegado a casa, sus padres iniciaron una búsqueda inmediata con ayuda de vecinos. La situación se tornó más alarmante cuando recibieron una llamada de extorsionadores que exigieron S/20 mil a cambio de la supuesta liberación del niño.

La madre denunció dificultades para obtener información sobre el último recorrido del bus en la empresa de transportes. La familia ha habilitado la línea 998-561-145 para recibir información verificada sobre su paradero y mantiene la esperanza de encontrarlo lo más pronto posible.