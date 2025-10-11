Cúster se despistó y estrelló contra muro de concreto en Chorrillos: reportan al menos 6 heridos

Al menos seis personas resultaron heridas tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito. El hecho se produjo la tarde del último viernes 10 de octubre en la avenida Guardia Civil, en el distrito de Chorrillos.

La cúster de transporte público se despistó y terminó estrellándose contra un muro de concreto de la berma central de esta transitada vía. Hasta cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia

Los heridos, que presentaban golpes y contusiones, fueron trasladados a una clínica y a un hospital, indicaron fuentes de la Municipalidad de Chorrillos a RPP Noticias. El tránsito en la avenida Guardia Civil estuvo interrumpido varios minutos hasta que la unidad accidentada fue remolcada del lugar.

Versiones sobre causas del accidentes

Las causas del accidente son motivo de investigación, aunque versiones preliminares refieren que un motociclista cerró el paso al conductor de la cúster, provocando que se despistara. No obstante, un testigo declaró haber visto que la unidad siniestrada competía con otra cúster de la misma empresa, lo que habría originado el accidente.

Restablecen tránsito

Cabe resaltar, que el servicio de transporte en esta importante vía del distrito de Chorrillos se normalizó luego de que los bomberos y personal de serenazgo culminaron las labores de remoción de la unidad siniestrada.