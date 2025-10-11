Tras colapso de comisaría: municipio de Surquillo presta local a la policía para que continúe sus labores

El municipio de Surquillo acordó ceder temporalmente el cuarto piso de la Casa de la Juventud a la Policía Nacional, para que funcione allí la comisaría del distrito, mientras se ejecutan los trabajos de rehabilitación en su sede principal.

Trascendió que en los próximos días el área será acondicionada para el uso policial, garantizando condiciones adecuadas para el personal y para la atención al público. Los vecinos saludaron la medida y dijeron que los beneficiará.

DAÑOS ESTRUCTURALES

Según el comunicado del municipio, el objetivo es garantizar la continuidad del servicio policial en el distrito y preservar la seguridad ciudadana, mientras rehabilitan las instalaciones de la comisaría, cuyo techo colapsó hace unos días.

Asimismo, se dispuso que especialistas de la comuna y de Defensa Civil evalúen los daños estructurales en la sede policial, para determinar el origen del colapso y las acciones necesarias para la recuperación total del local.