Tribunal Constitucional admitió a trámite demanda contra la Ley de Amnistía para policías y militares

El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo contra la ley de amnistía, aprobada hace unos meses por el Congreso de la República, que beneficia a policías y militares.

La Defensoría indica que la Ley 32419 vulnera derechos fundamentales, como a la igualdad, a la justicia y a la reparación, los cuales están consignados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales.

PRESENTAR SU CONTESTACIÓN

Señala también que esta ley, publicada el pasado 14 de agosto, desconoce los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos y dejaría sin atención diversas denuncias, investigaciones y sentencias relacionadas con estos hechos.

Tras la admisión a trámite, el TC ha dispuesto comunicar sobre la misma al Legislativo, que debe apersonarse al proceso y presentar su contestación dentro del plazo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución.