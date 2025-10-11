Colectivo de mujeres exige la renuncia del presidente José Jerí en marcha pacífica frente a sede del Congreso

El colectivo de mujeres se reunió portando pancartas y consignas en rechazo a la permanencia de Jerí en el poder.

Un grupo de mujeres, en su mayoría jóvenes, realizó una movilización pacífica en los exteriores del Congreso de la República, a la altura de la avenida Abancay con el jirón Junín, para exigir la renuncia del presidente José Jerí, quien asumió el cargo tras la vacancia de Dina Boluarte por incapacidad moral permanente.

El colectivo de mujeres se reunió portando pancartas y consignas en rechazo a la permanencia de Jerí en el poder, recordando que el mandatario fue investigado previamente por un presunto caso de violación. “No nos representa”, fue una de las frases más repetidas durante la manifestación.

En el lugar se desplegó un contingente policial que se ubicó en el cruce del jirón Junín con la avenida Abancay, donde también se instalaron rejas de seguridad. Pese a la presencia de agentes, la movilización transcurrió sin incidentes ni enfrentamientos, y las vías permanecieron libres al tránsito vehicular.

PROTESTA CONTINUARÁ

Con el avance de la protesta, más personas se fueron sumando a la marcha, que se mantuvo de manera ordenada y pacífica. Las manifestantes anunciaron que continuarán con sus acciones en los próximos días hasta lograr una respuesta del nuevo Gobierno.