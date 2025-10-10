Alerta en universidades de Lima por publicación que amenaza con un ataque masivo

Una publicación que anunciaba un ataque masivo encendió las alarmas en la Universidad de Lima y la UNI, donde se activaron los protocolos de emergencia y se pidió apoyo policial inmediato.

Una inquietante publicación en un foro de internet encendió las alertas en varias universidades de Lima después de que su autor asegurara que cometería un asesinato masivo dentro de un campus y difundiera la fotografía de un rifle de asalto con una cacerina de repuesto, lo que motivó la activación inmediata de protocolos de seguridad en la Universidad de Lima y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

El mensaje decía: “Voy a matar a tanta gente como sea posible y luego me suicidaré. Voy a ser el Brenton Tarrant peruano”. Su viralización obligó a las casas de estudios a emitir comunicados públicos para informar a estudiantes y trabajadores sobre las medidas adoptadas y descartar, por el momento, la vinculación directa de sus alumnos con la autoría del post.

La Universidad de Lima rechazó categóricamente la participación de sus estudiantes en la publicación y detalló acciones internas de prevención y resguardo, mientras que la UNI informó que los mensajes llegaron a través de correos de diversas oficinas institucionales y que se han tomado medidas correspondientes.

PIDIDO DE PRESENCIA POLICIAL

Fuentes universitarias señalaron que se han solicitado oficios de apoyo a la Policía Nacional para reforzar la seguridad en los accesos y los campus, sin embargo, hasta el cierre de este informe Panamericana constató la ausencia de efectivos en las entradas principales de las casas de estudio. Este hecho ha generado preocupación entre alumnos y docentes.