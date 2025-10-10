VMT: López Aliaga cancela actividad tras intervención de sujeto armado cerca de estrado oficial

Esta tarde, el burgomaestre Rafael López Aliaga canceló la actividad que desarrollaba en la avenida Unión, en el sector Santa María, ubicado en la parte alta del distrito de Villa María del Triunfo (VMT).

La medida se tomó pues cuando el alcalde de Lima empezaba su discurso, policías detuvieron a un hombre, de unos 30 años, que merodeaba en actitud sospechosa cerca del estrado oficial.

En declaraciones a RPP, un agente del Departamento de Investigación Criminal de VMT indicó que el hombre, que llevaba un revólver con municiones, presuntamente quería disparar contra López Aliaga.

LABOR DE LA POLICÍA

Tras este episodio, la autoridad edil bajó rápidamente del proscenio y subió a su vehículo para retirarse con su comitiva. La situación alarmó a todos los presentes, quienes destacaron la labor de la policía.

Trascendió que la Policía Nacional llevó al detenido a la sede del Departamento de Investigación Criminal de VMT para las indagaciones, la comuna hasta el momento no emitió un comunicado sobre el caso.