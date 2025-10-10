Nuevo presidente José Jerí: usuarios en redes reportan que seguía a Mía Khalifa y a la cuenta Brazzers

El último 9 de octubre, el Congreso de la República declaró la vacancia de presidencial de Dina Boluarte con 122 votos a favor, luego del incremento de la ola criminal y la ineficaz respuesta del gobierno para controlarla. Siguiendo la normativa, José Jerí Oré fue designado como presidente de la República por sucesión constitucional hasta las nuevas elecciones generales el 2026.

Su reciente nombramiento ha generado una serie de comentarios en redes sociales, no solo por las investigaciones judiciales que se siguen en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y por el presunto delito de abuso sexual, el cual fue archivado por el fiscal de la Nación Tomás Gálvez, sino porque seguiría varias cuentas de mujeres y hasta páginas para adultos.

POLÉMICA POR COMENTARIOS SOBRE MUJERES

En su cuenta de Instagram, José Jerí seguía a Mía Khalifa, popular por ser una recordada actriz para películas de adultos, y @Brazzers, que sería una productora de sitios web para adultos canadiense, según informó un usuario de X. Por otro lado, se compartieron publicaciones en X de una cuenta que sería de José Jerí y que generaron polémica.

“Maestro @EverRamirez Las buenas mujeres son seducidas con amor, cariño y respeto. Para todas las demás existe Matercard”, se lee en la publicación que data del 12 de junio del 2011. Otro comentario del 16 de febrero de 2013 dice: “Lo que me gusta de toda fiesta infantil, las animadoras! Son un encanto!”.

Otra situación que causó sorpresa es que se unió a su cuenta de X desde agosto de 2010, sin embargo, su primera publicación sería del 25 de febrero de 2022.