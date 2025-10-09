Si Dina Boluarte es vacada o renuncia, José Jerí podría ser presidente: conoce los posibles escenarios políticos

La vacancia contra la presidenta Dina Boluarte se vuelve cada vez más inminente, luego de que más del 90% de los congresistas manifestaran su respaldo a la iniciativa, presentada mediante cuatro mociones que alegan su incapacidad moral para continuar en el cargo.

Sin embargo, surge la duda sobre cuál sería el futuro político del país si se concreta la vacancia o si, como se especula, la mandataria opta por la renuncia.

Uno de los primeros escenarios planteados tras la salida de la jefa de Estado sería la aplicación de la sucesión constitucional, donde el actual presidente del Congreso, José Jerí, asumiría la Presidencia de la República, mientras que el segundo vicepresidente, Fernando Rospigliosi, permanecería al frente del Parlamento.

Otra opción contempla la renuncia de la actual directiva del Congreso, lo que abriría paso a la elección de una nueva mesa directiva, con la posibilidad de que el nuevo presidente del Congreso asuma las riendas del país como presidente de la República.

Un tercer escenario plantea la censura de la actual mesa directiva, seguida de la elección de una nueva directiva, considerando que la cabeza de la lista electa asumiría la Presidencia de la República.

APOYO MAYORITARIO EN EL CONGRESO

Hasta el cierre de este informe, más de 110 congresistas habrían confirmado su apoyo a la vacancia de Dina Baluarte, incluyendo bancadas que previamente se habían opuesto, como Fuerza Popular y Alianza para el Progreso.