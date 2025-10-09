Dina Boluarte estaría buscando asilarse en embajada de Ecuador tras mociones de vacancia

El gobierno de la presidenta Dina Boluarte enfrenta una fuerte presión política tras la presentación de tres mociones de vacancia en su contra en el Congreso. Según fuentes parlamentarias, más de 100 legisladores podrían apoyar su destitución, superando ampliamente los 87 votos necesarios.



En medio de esta situación, según fuentes del medio Epicentro News, allegados de la presidenta habrían acudido a la embajada de Ecuador en Lima, presuntamente para solicitar un asilo político. Hasta el momento, no se ha emitido ningún pronunciamiento oficial por parte de la embajada ecuatoriana al respecto.

En paralelo, el Congreso sigue evaluando las mociones de vacancia que ya fueron ingresadas de manera oficial a mesa de partes, mientras los parlamentarios de diversas bancadas muestran consenso para destituir a la presidenta, quien hasta el momento no se ha pronunciado respecto al tema.

CRISIS DE SEGURIDAD EN EL PAÍS

La situación se agrava por la creciente inseguridad ciudadana, especialmente después del atentado contra la agrupación Agua Marina durante su presentación en Chorrillos, que dejó varios heridos. Este hecho ha intensificado las críticas hacia la gestión de Boluarte, especialmente en materia de seguridad, y ha reforzado la posición de las bancadas que buscan su remoción.