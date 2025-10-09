Abogado confirma archivo del caso del chofer que cobró pasaje a una policía: “Se pretendía encarcelarlo por dos soles”

El abogado Rodrigo Noblecilla, defensor del conductor José Villafuerte, confirmó que la denuncia interpuesta contra su patrocinado fue archivada. Villafuerte había sido detenido tras una discusión con la suboficial Judith Cuba Lara, quien se negó a pagar el pasaje de transporte público alegando su condición policial y solicitó la intervención de sus colegas.

A través de su cuenta en la red social X, Noblecilla informó el desenlace del proceso y criticó duramente las acciones emprendidas en contra del chofer. “Archivamos el caso de Lady 2 soles. Se pretendía encarcelar a José Villafuerte, chofer, por supuestamente cobrarle 2 soles de pasaje a la policía Judith Cuba”, escribió el abogado, asegurando que la denuncia fue un exceso y que la justicia finalmente corrigió la arbitrariedad.

El letrado también pidió que se investiguen los presuntos abusos cometidos durante la detención. “Ahora toca sancionar el abuso del poder. Atarantador Stefano, amigo de Santivañez, se quedó con ganas de mandar preso a José”, señaló Noblecilla, en alusión a las personas que —según su versión— buscaron perjudicar al conductor.

Con el archivo del caso, José Villafuerte quedó libre de responsabilidad penal. Mientras tanto, la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú continúa una investigación administrativa contra la suboficial Cuba Lara, quien podría enfrentar sanciones disciplinarias por presunto abuso de autoridad y mal uso de su cargo en un espacio público.