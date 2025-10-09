Morgan Quero asegura que el Gobierno “ha tenido éxito en seguridad” y atribuye la ola de delincuencia a una “mano negra”

Morgan Quero aseguró que el gobierno de Dina Boluarte “ha tenido éxito” en materia de seguridad y atribuyó el incremento de la delincuencia a una “mano negra”.

Mientras la violencia y las extorsiones golpean con fuerza al país —con ataques armados como el sufrido por Agua Marina en pleno concierto—, el ministro de Educación, Morgan Quero, se mostró reacio a reconocer el incremento de la criminalidad y defendió la gestión del gobierno.

“Creo que eso no es así. Más bien este gobierno ha tenido éxito y logros en detenciones que no se habían dado antes”, declaró el titular del Minedu al ser consultado sobre el aumento de los casos de extorsión. Además, sostuvo que existe una “mano negra” que busca dar relevancia mediática a hechos delictivos con fines políticos.

“Percibo que hay una mano negra para darle relevancia a asuntos delictivos vinculados a una coyuntura política, algo que me parece muy peligroso”, afirmó Quero, asegurando que la ciudadanía no percibe los avances del Ejecutivo porque —según él— hay sectores que se dedican a “echarle fango a la democracia”.

Culpa al gobierno de Kuczynski por migración

En línea con las declaraciones recientes de la presidenta Dina Boluarte, quien responsabilizó a gobiernos anteriores de permitir la inmigración irregular, Quero señaló al expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) como responsable de haber abierto las puertas a ciudadanos extranjeros con antecedentes criminales.

“En el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski se dieron facilidades para ingresar a miles de ciudadanos venezolanos”, dijo el ministro. “El incremento de la criminalidad tiene que ver con una herencia que viene del extranjero”.

Las declaraciones del titular del Minedu coincidieron con el ataque armado contra la agrupación musical Agua Marina la noche del miércoles en Chorrillos, donde cuatro personas resultaron heridas.