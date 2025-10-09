Anuncian paro nacional para el 15 de octubre: estudiantes y diversos gremios participarán en la protesta

Foto Agenda Estado de Derecho

Nuevamente, universitarios anunciaron una movilización, a la que se sumarán distintos gremios, en rechazo a la inseguridad ciudadana, extorsiones, asesinatos, al Gobierno y al Congreso de la República. El paro nacional ha sido convocado para el 15 de octubre.

Los últimos días la indignación contra el Ejecutivo aumentó, sobre todo tras las declaraciones de la presidenta y sus ministros, sobre la criminalidad, considerada por los ciudadanos poco empáticas, a lo que se sumó anoche el ataque al grupo Agua Marina.

La convocatoria fue lanzada por el Bloque Universitario, que agrupa a estudiantes de distintas universidades públicas y privadas, entre ellas San Marcos, Villarreal, Agraria y la PUCP. Señalan que en los próximos días darán más detalles sobre la medida.

ESTORSIONADORES

Entre ellos, el punto de concentración y la hora de inicio de la movilización. Los gremios del transporte han confirmado que nuevamente se sumarán al paro nacional, ya que hasta el momento la estrategia del gobierno no resulta y los choferes siguen muriendo.

Más de 80 conductores han sido asesinados este año por los extorsionadores. En regiones, comerciantes y empresarios pequeños denuncian amenazas y el cobro de cupos, que también alcanza a colegios, mercados y líneas de transporte urbano, etc.