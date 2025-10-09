Gian Marco tras ataque a Agua Marina: “Este gobierno no merece representarnos”

La noche de terror vivida por Agua Marina durante su presentación en el Círculo Militar de Chorrillos no solo conmocionó a sus seguidores, sino también a figuras del espectáculo peruano. Entre ellos, el cantante y compositor Gian Marco Zignago, quien se pronunció con dureza contra el Gobierno peruano tras el atentado que dejó cuatro heridos en la reconocida orquesta de los hermanos Quiroga.

“TRABAJAR SE HA CONVERTIDO EN UN CAMPO DE BATALLA”

A través de sus redes sociales, Gian Marco manifestó sentirse lleno de “impotencia y dolor” por la situación de inseguridad que atraviesa el país. “No nos merecemos todo lo que nos está pasando. Lo sucedido con mis colegas de Agua Marina es terrible, angustiante, deplorable. Me solidarizo con ellos y con todos los que sufren el acoso constante de la extorsión, sin poder trabajar en paz”, escribió el intérprete de Se me olvidó.

En su mensaje, el ganador del Latin Grammy también criticó duramente a las autoridades. “Trabajar, un derecho humano fundamental, se ha convertido en un riesgo que puede llevarte a la muerte. Este gobierno y todos sus integrantes no merecen ser nuestros representantes. Ninguno de ellos es digno de tan alta responsabilidad”, señaló el artista.

ZAPEROKO: “LOS ARTISTAS VIVIMOS CON MIEDO”

El atentado contra Agua Marina ocurrió la noche del miércoles, mientras la agrupación interpretaba una de sus canciones. Según videos difundidos en redes sociales, se escucharon ráfagas de disparos que provocaron el pánico entre los asistentes. La orquesta Zaperoko había compartido el escenario minutos antes del ataque.

Jhonny Peña, su director musical, contó que el hecho los dejó consternados. “Basta ya, nos sumamos todos los artistas al Gobierno Central para hacer algo. Vivimos con miedo, con temor de llegar a las presentaciones y sufrir atentados o extorsiones”, declaró. El músico reveló que incluso han recibido amenazas en anteriores presentaciones, lo que refleja el peligro que enfrentan los artistas en el país ante la creciente ola de criminalidad.