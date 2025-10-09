Palacio de Gobierno: Gremios de transportistas denuncian que fueron excluidos de reunión para abordar criminalidad

Esta mañana, dirigentes de gremios del transporte denunciaron que fueron excluidos de la reunión convocada por el Poder Ejecutivo en Palacio de Gobierno, para abordar el tema de la criminalidad, pese a que coordinaron su participación días previos.

En entrevista con Canal N, Héctor Vargas, coordinador de Transporte Urbano de Lima y Callao, calificó la situación como un acto para perjudicarlos, pues la lista habría sido modificada a último momento, priorizando a un grupo reducido de empresarios.

Dijo también que su exclusión pone en riesgo cualquier posibilidad de consenso y adelantó que el sector evalúa convocar a un paro Nacional los próximos días, si no se instalan mesas de trabajo con participación de verdaderos dirigentes de los transportistas.

CONVOCATORIAS SIMULTÁNEAS

Por su parte, la legisladora Kelly Portalatino criticó que el representante de los conductores, Miguel Palomino, haya sido excluido de la cita mientras se admitió al dirigente Martín Ojeda, a quien calificó como personaje cercano a los intereses empresariales.

Mientras que el parlamentario Edward Málaga denunció que no lo dejaron ingresar pese a que fue convocado. Dijo que hubo llamados simultáneos del Congreso y el Ejecutivo, con horarios y lugares distintos, generando confusión entre los dirigentes.