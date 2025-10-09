Agua Marina: Defensoría condena ataque a grupo de cumbia y exige medidas contra criminalidad

Minutos después del ataque a balazos que sufrieron los integrantes de la agrupación de cumbia Agua Marina, durante un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos, la Defensoría del Pueblo emitió un enérgico comunicado.

En el documento, la entidad exige medidas drásticas contra la criminalidad y señala que este hecho se suma a una alarmante ola de violencia, extorsiones y asesinatos que afecta a ciudadanos y artistas en todo el país.

Asimismo, exhortó a las autoridades a iniciar una indagación exhaustiva y rigurosa sobre el atentado contra los músicos, así como sobre las amenazas previas que la agrupación habría denunciado antes del ataque.

EVENTOS PÚBLICOS

También, pidió reforzar la seguridad en eventos públicos y espectáculos masivos, en vista del alarmante incremento de ataques y extorsiones dirigidos contra los artistas, empresarios y organizadores de espectáculos.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades locales, regionales y nacionales para coordinar estrategias contra la inseguridad y solicitó incrementar la presencia del Estado en zonas de alta incidencia criminal.