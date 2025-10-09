Ataque a Agua Marina se habría perpetrado con armamento de largo alcance

Según información preliminar, los disparos contra el escenario fueron realizados con una Mini Uzi desde la avenida Confraternidad, ubicada a espaldas del escenario.

Nuevos detalles salen a la luz sobre el ataque armado contra la agrupación de cumbia Agua Marina, ocurrido la noche del miércoles durante un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos. Según fuentes policiales, los disparos habrían sido realizados con una Mini Uzi, un arma automática de largo alcance capaz de disparar hasta 30 proyectiles y con un alcance efectivo de 400 metros.

El jefe de la Región Policial Lima, general Enrique Monroy, confirmó que cuatro personas resultaron heridas, entre ellas Luis y Manuel Quiroga, el baterista César Moré y el sonidista del grupo. “Uno de los hermanos Quiroga tiene una herida de bala en el muslo, fuera de peligro, mientras que Luis Quiroga presenta tres impactos de bala, uno de ellos en el tórax, y es el caso que más nos preocupa”, precisó.

Los heridos fueron trasladados de inmediato a un centro médico cercano, donde vienen recibiendo atención especializada. En el caso de Luis Quiroga, su estado es delicado debido a las lesiones ocasionadas por los proyectiles. Mientras tanto, las autoridades habrían encontrado más de 23 proyectiles en la zona del ataque.

ACTIVAN PLAN CERCO

La Policía Nacional activó un plan cerco en los alrededores del recinto y continúa con las investigaciones para determinar la procedencia del arma y la identidad de los responsables del ataque. El hecho ha generado conmoción en el mundo artístico, donde diversos músicos y agrupaciones han expresado su solidaridad con Agua Marina y exigido mayores medidas de seguridad en los espectáculos públicos.