Líder de Agua Marina ya había advertido sobre extorsiones meses antes del atentado

El reciente atentado contra la agrupación Agua Marina, ocurrido la noche del miércoles durante un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos, ha reavivado las declaraciones que su líder, José ‘Pepe’ Quiroga, brindó meses atrás cuando denunció ser víctima de extorsionadores.

En marzo de este año, el músico advirtió públicamente sobre la ola de delincuencia que golpea al país y señaló que su grupo también había sido blanco de amenazas. “Estamos muy preocupados por toda la situación que está pasando nuestro querido Perú. Hemos sido una de las primeras agrupaciones en protestar ante las autoridades, porque esto no puede seguir sucediendo”, expresó entonces.

Quiroga lamentó que, pese a las constantes denuncias, las autoridades no actuaran con firmeza. “Todos los peruanos tenemos temor, no solo los músicos. Siempre denunciamos las extorsiones y no pasa nada. Ha tenido que ocurrir una tragedia para que recién se pongan a investigar. ¡Ya basta de esto!”, declaró en alusión al asesinato de su colega Paul Flores, integrante de Armonía 10.

REFORZARON SEGURIDAD

El líder de Agua Marina también reveló que su agrupación había reforzado su seguridad ante las constantes amenazas. “Ahora hemos tenido que reforzar la seguridad. Todos los que trabajamos para el público somos vulnerables, porque el delincuente sabe dónde vamos a estar”, explicó.