Chorrillos: PNP activa plan cerco tras balacera en concierto de Agua Marina

Cuatro integrantes de la reconocida agrupación resultaron heridos luego de un ataque armado durante su presentación en el Círculo Militar de Chorrillos.

Momentos de pánico se vivieron la noche de este miércoles durante el concierto de la agrupación de cumbia Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, luego de que se produjera una balacera mientras el grupo interpretaba una de sus canciones. Según los primeros reportes, cuatro de sus integrantes resultaron heridos.

A través de videos difundidos en redes sociales, se observa cómo los asistentes corren despavoridos al escuchar una ráfaga de disparos que interrumpió la presentación. En medio del caos, los músicos intentaron ponerse a salvo, mientras los presentes buscaban refugio dentro del recinto.

La Policía Nacional del Perú informó a través de sus canales oficiales que ha activado el plan cerco con el fin de ubicar y capturar a los responsables del ataque. Además, se han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las causas y circunstancias del atentado.

SOLIDARIDAD CON AGUA MARINA

Hasta el momento, no se ha precisado el estado de salud de los integrantes heridos. En tanto, diversas agrupaciones de cumbia y artistas nacionales han expresado su solidaridad con Agua Marina, condenando la violencia que afecta a los eventos públicos en el país.