Mininter se pronuncia sobre caso de suboficial Teresa Cuba Lara: “Rechazamos tajantemente el acoso físico y virtual”:

El Ministerio del Interior (Mininter) se pronunció este martes para condenar las agresiones físicas y virtuales que ha recibido la suboficial Teresa Cuba Lara, quien en los últimos días ha sido blanco de críticas y ataques en redes sociales tras el altercado por el pago de un pasaje de S/ 2 en Lima.

“El Ministerio del Interior expresa su tajante rechazo al acoso físico y virtual al que viene siendo sometida la suboficial Teresa Cuba Lara por exigir sus derechos como miembro de la Policía Nacional del Perú”, indicó la institución en un comunicado oficial difundido el 8 de octubre.

“El acoso es un delito sancionado con pena privativa de la libertad”

En el mismo documento, el Mininter recordó que “el acoso es un delito sancionado con pena privativa de la libertad”, haciendo un llamado a la ciudadanía a no incurrir en acciones que vulneren los derechos fundamentales de las personas, sin importar su condición o cargo.

Finalmente, la cartera de Estado reafirmó su compromiso con el orden y la seguridad nacional. “Desde el Mininter seguiremos trabajando firmemente contra el crimen en todas sus modalidades y en favor de la seguridad de todos los peruanos”, señaló la institución, en medio de la controversia pública que rodea a la agente.