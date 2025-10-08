¡Atención! Reniec: en seis días se cierra el Padrón Electoral para las Elecciones 2026

Ciudadanos deben actualizar su DNI antes de esa fecha si desean que los cambios se reflejen en el proceso electoral.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que el próximo 14 de octubre vence el plazo para la actualización de datos que serán incluidos en el Padrón Electoral de las Elecciones Generales 2026. Después de esa fecha, los ciudadanos podrán modificar su información personal sin inconvenientes, aunque los cambios no se verán reflejados en el registro electoral.

La entidad recordó la importancia de revisar y actualizar datos clave, como la dirección del domicilio, especialmente si el elector ha cambiado de residencia. De lo contrario, tendrá que viajar a la circunscripción que figura en su DNI para ejercer su derecho al voto.

Asimismo, Reniec hizo un llamado a los jóvenes que aún portan el DNI de menor de edad para que lo renueven. De no hacerlo, su fotografía infantil aparecerá en el padrón, lo que podría generar confusión en las mesas de votación y retrasar el proceso electoral.

Medidas para facilitar el trámite

Con el objetivo de evitar aglomeraciones y agilizar la actualización de documentos, Reniec ha implementado diversas facilidades:

Los titulares de DNI electrónico pueden realizar el trámite de actualización en línea.

Los ciudadanos con DNI azul deberán acudir presencialmente a una agencia.

Se han ampliado los horarios de atención hasta por 12 horas en oficinas a nivel nacional.

Algunas sedes brindan atención sábados y domingos.

Más de 27 millones de votantes proyectados

Según el último simulacro de cierre del padrón, 27 374 211 ciudadanos estarían habilitados para sufragar en 2026. Sin embargo, el Reniec advirtió que 2 190 831 documentos de identidad están vencidos, tanto en el Perú como en el extranjero, y más de 109 000 electores aún mantienen su DNI de menor de edad.