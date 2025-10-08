Choferes de ‘La Roma’ cumplen 8 días de paralización: buses de ‘Chama’ también suspende operaciones

Transportistas de “La Roma” y “Chama” suspendieron sus servicios tras recibir amenazas de muerte. Acusan a las autoridades de abandono y patrullaje insuficiente.

Los choferes de la empresa “La Roma” cumplieron ocho días sin operar por el temor a ser asesinados por bandas de extorsionadores, que les exigen el pago de cupos bajo amenaza de muerte. La paralización afecta directamente las rutas entre Ventanilla y Acho, utilizadas por miles de pasajeros cada día.

Pese a los anuncios del Ministerio del Interior y las promesas de reforzar el patrullaje en las zonas más peligrosas, los transportistas aseguran que la presencia policial es “mínima o simbólica”. Denuncian que los agentes solo aparecen cuando hay cámaras de televisión, pero que luego “desaparecen”.

“Nos sentimos abandonados. Solo vienen cuando hay cámaras. Después, desaparecen. Vivimos con miedo todos los días”, declaró uno de los choferes a Perú21, quien pidió mantener su identidad en reserva por seguridad.

La desesperación ha llegado a tal punto que algunos conductores incluso han planteado la idea de armarse para defenderse, aunque reconocen que sería inútil frente a delincuentes armados con pistolas. “¿Qué podemos hacer nosotros con una herramienta o un palo contra tipos con armas? Nos están matando”, expresó otro transportista.

CRÍTICAS AL GOBIERNO

La indignación de los trabajadores también apunta a las autoridades nacionales. Los recientes comentarios de la presidenta, quien recomendó “no contestar las llamadas extorsivas”, fueron calificados como “una burla”.

“Nos dicen que no contestemos, pero ellos no viven con el miedo que vivimos nosotros. Eso es gobernar con ignorancia”, señalaron.

La crisis no se limita a “La Roma”. La empresa “Chama”, que cubre la ruta Chorrillos–Miraflores, también decidió suspender sus operaciones tras recibir amenazas similares. Según denunciaron, los extorsionadores advirtieron que asesinarían a los conductores en plena ruta si no pagaban el cupo exigido.