Tragedia en el Centro Cívico: bebé de 7 meses muere tras caer desde el segundo piso de un centro comercial

El menor fue trasladado a una clínica cercana, pero los médicos no pudieron salvarle la vida. El accidente ocurrió en el Real Plaza del Centro Cívico.

Un trágico accidente conmocionó la tarde del pasado domingo a los visitantes del centro comercial Real Plaza Centro Cívico, en el corazón de Lima. Un bebé de apenas siete meses perdió la vida luego de caer desde el barandal del segundo piso del establecimiento.

PASEO FAMILIAR TERMINÓ EN DESGRACIA

Según testigos, el menor fue asistido de inmediato por personal del centro comercial, que intentó reanimarlo con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, el bebé no reaccionó y fue trasladado de urgencia a la Clínica Internacional, ubicada a pocos metros del lugar. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció minutos después debido a la gravedad de sus lesiones.

Hasta el momento no se han esclarecido las circunstancias exactas del accidente, aunque las primeras versiones indican que el pequeño habría caído desde un barandal. La Policía investiga el caso y no se descarta que se trate de un lamentable descuido.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran escenas de profundo dolor y desesperación por parte de los familiares, quienes no podían creer lo ocurrido. Los visitantes del centro comercial también quedaron impactados por la tragedia.