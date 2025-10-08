Gobierno otorgará subsidio de S/ 400 a hijos de choferes asesinados por extorsionadores

La ministra de la Mujer, Ana Peña Cardoza, explicó que el apoyo se entregará hasta que los beneficiarios cumplan 18 años, con posibilidad de extenderse si continúan estudios superiores.

La ministra de la Mujer, Ana Peña Cardoza, anunció que el Gobierno brindará una asistencia económica bimensual de 400 soles a los hijos de los choferes asesinados por bandas de extorsionadores en los últimos meses.

Peña explicó que el apoyo se entregará hasta que los beneficiarios cumplan 18 años, con posibilidad de extenderse si continúan estudios superiores.

“Ya estamos preparando los expedientes y el objetivo es que cada niño, niña o adolescente tenga una ayuda económica además de la asesoría psicológica y otros servicios estatales como Beca 18”, señaló en conferencia de prensa.

Asimismo, la titular del MIMP precisó que la medida también beneficiará a las familias de choferes heridos en ataques vinculados a la delincuencia organizada.