Periodista paraguayo denuncia que Policía Nacional del Perú no pagó recompensa por “El Monstruo”

Una denuncia publicada por el periodista Iván Leguizamón, del diario ABC Digital de Paraguay, ha generado controversia en torno a la captura de Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, considerado uno de los delincuentes más peligrosos del Perú. A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), el comunicador afirmó que la Policía Nacional del Perú se habría negado a pagar la recompensa prometida al informante paraguayo que facilitó la ubicación del criminal en San Lorenzo.

En su publicación, Leguizamón reveló que las autoridades peruanas ahora sostienen una versión distinta: aseguran que fue el propio Monstruo quien habría orquestado su captura para beneficiarse del millonario pago ofrecido por su cabeza. El periodista calificó la situación como un intento de desconocer la labor del colaborador local, quien —según afirmó— había entregado todos los datos necesarios antes del operativo.

Denuncian irregularidades en el pago de recompensa por captura de Erick Moreno Hernández

La recompensa por la captura de Moreno, que ascendía a un millón de soles, había sido una de las más altas en la historia del programa de recompensas del Ministerio del Interior del Perú. No obstante, la denuncia difundida desde Paraguay sugiere que el informante que permitió ubicar al prófugo no recibió compensación alguna. El operativo, desarrollado el 24 de septiembre de 2025, fue presentado como un trabajo conjunto entre la Policía Nacional del Perú, la Policía Nacional de Paraguay y organismos internacionales.

Hasta ahora, ni el Ministerio del Interior ni la Policía peruana han emitido un pronunciamiento oficial sobre la acusación. La polémica surge mientras avanza el proceso de extradición de Moreno Hernández, actualmente recluido en el penal de La Emboscada, acusado en el Perú por robo agravado, secuestro, extorsión y homicidio.