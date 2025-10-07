Gerald Oropeza reaparece en TikTok e insinúa atentado contra Dina Boluarte: “Vamos a desenterrar los juguetes”

Gerald Oropeza, conocido como el ‘Tony Montana peruano’ y excarcelado en 2022 tras la suspensión de su condena por narcotráfico, reapareció en TikTok con declaraciones que insinúan posibles acciones violentas contra la presidenta de la República Dina Boluarte.

“¿Cómo es la vuelta con Dina? Dina sí se lo merece, pues. Pero necesito cien punteros primero que vayan a crear un show, que la distraigan. (...) Vamos a desenterrar los juguetes”, mencionó ante sus más de 421 mil seguidores que tiene en su red social.

La aparición del excarcelado se dio el mismo día en que cientos de transportistas de Lima Metropolitana y Callao acataron un paro en demanda de mayores medidas de seguridad al gobierno para frenar la criminalidad en el sector.

CRÍTICAS CONTRA EL GOBIERNO y AUTORIDADES JUDICIALES

Durante la transmisión también calificó a Boluarte de “rata” y cuestionó la captura del líder criminal Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, calificándola de “una novela” montada por el Gobierno.

En otro momento, el excapo criminal expresó su descontento con la justicia peruana por impedirle salir del país por su pasado con los cárteles. “Ya son tres años, (...) Suélteme, pues. Una vez hicieron conmigo cortina de humo ocho años, ahora tres años más”, expresó.