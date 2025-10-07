Alcalde denuncia que no quieren poner módulo de flagrancia en SJL porque “es muy lejos”

El alcalde de San Juan de Lurigancho (SJL), Jesús Maldonado, denunció que un representante del Ministerio Público rechazó la instalación de un módulo de flagrancia en el distrito alegando que la base propuesta, ubicada en Campoy, “era muy lejos”.

“Nosotros pusimos a disposición una base en Campoy, un espacio grande para que pueda ponerse su módulo de flagrancia. ¿Sabe qué es lo que nos dijeron quienes estaban en ese momento? ‘Que era muy lejos, alcalde, ¿no tiene algo más cerca por aquí?’”, señaló.

Maldonado recordó que, pese a múltiples gestiones desde el inicio de su gestión, los módulos de flagrancia anunciados aún no se han implementado en SJL. “He tenido reuniones con muchos fiscales y he sido uno de los que, desde el inicio, ha propuesto espacios para la creación de estos módulos”, afirmó el burgomaestre.

ALCALDE EXIGE UNIDAD DE FLAGRANCIA URGENTE

El alcalde calificó como “inadmisibles” las excusas recibidas y lamentó la falta de voluntad de ciertas autoridades para ejecutar acciones rápidas contra la criminalidad. Maldonado destacó que SJL, siendo el distrito más poblado del país, requiere urgentemente una unidad de flagrancia para atender delitos de manera inmediata y reforzar la seguridad ciudadana.

