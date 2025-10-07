¿Quién es Martín Ojeda? de la militancia partidaria a dirigente del gremio de transportes

Sin lugar a dudas, Martín Ojeda ha cobrado protagonismo en medio de la lucha emprendida por los gremios de transporte ante la ola de extorsiones de las que son víctimas desde hace meses, y día a día cobra la vida de conductores inocentes.

Como director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), junto con otros dirigentes han enfrentado al Ejecutivo y reclaman acciones concretas, los dirigentes dicen “Ni una muerte más”, de lo contrario las paralizaciones seguirán.

Pero antes de asumir la CIT, estuvo inmerso en el mundo del deporte y militancia partidaria. Según se pudo conocer, fue candidato a la presidencia del club de fútbol Deportivo Municipal, postuló para el periodo 2021-2023 en la lista Reconciliación Edil.

MESAS DE DIÁLOGOS

Por otro lado, la política también le interesa a Ojeda Trujillo militó por varios años en el Partido Popular Cristiano (PPC) desde el 2005 al 2021. Luego se inscribió en el partido Avanza País, donde aún mantiene su militancia, informa Perú21.

Asimismo, ha sido director del Consejo Nacional de Transportes Terrestres (CNTT), pero es como dirigente de la CIT que ha cobrado protagonismo y participa en las mesas de diálogo con autoridades para terminar con la violencia en el sector.