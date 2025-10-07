Dirigentes de conductores denuncian exclusión durante reunión en la PCM y mantienen paralización

Esta mañana, pese a la firma de un acta de acuerdos con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en algunos puntos de la ciudad se mantenía el paro de transportistas; según los dirigentes, debido a que no fueron convocados al diálogo por el Ejecutivo.

Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, indicó que el acta firmada anoche en la PCM “no representa” a su gremio; denunció que fue excluido de la reunión por el premier Eduardo Arana, quien habría ordenado no se le permita ingresar.

CONOS DE LIMA

Asimismo, en entrevista con Canal N, el dirigente Palomino afirmó que su organización tiene personería jurídica y presencia en diversas empresas del transporte púbico, señaló también que muchas unidades siguen sin operar pues mantienen la paralización.

Otros dirigentes, respaldaron su versión y denunciaron una supuesta maniobra política para levantar el paro. Cuestionaron la validez del acta firmada pues no representa la voluntad de los conductores de los conos norte, sur, este y de San Juan de Lurigancho.