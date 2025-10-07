Octavo Retiro AFP 2025: conoce el día que se activará el LINK para solicitar el desembolso de las 4 UIT

Con el paso de los días, aumenta la expectativa de los aportantes a las AFP que desean retirar sus fondos, ya publicaron el cronograma para el ingreso de las solicitudes poder recibir luego hasta 4 UIT, equivalente a unos S/21.400.

En estos momentos, la principal inquietud de las decenas de afiliados es sobre cuál es el link oficial para solicitar el octavo retiro de fondos de la AFP. Como todos saben el requerimiento empezaría el próximo martes 21 de octubre.

Al respecto, AFP Habitat en un comentario de Facebook (ahora eliminado), reveló que se usaría el portal www.solicitaretiroafp.pe. Actualmente, el link no está activo y la AFP no se ha ratificado si sería la plataforma oficial para el registro.

OTRAS AFP

Sobre el tema, otras AFP, como Integra, no han brindado información concreta respecto a la posible existencia de una web oficial para solicitar el desembolso de los fondos, como se realizó anteriormente en los retiros del 2024.

"Muy pronto estaremos compartiendo la página web oficial donde podrás ingresar tu solicitud de retiro. Recuerda que el proceso será 100% digital, siguiendo el cronograma establecido", comunicó Integra, informa El Popular.