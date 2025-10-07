Tragedia en Surco: Madre e hija mueren tras incendio en su vivienda

Un incendio en una vivienda de la urbanización Los Álamos, en Surco, dejó como saldo dos víctimas mortales, madre e hija, quienes no lograron salir a tiempo del inmueble. Se trata de María del Pilar Cárdenes Cáceres (61 años) y su madre Gavina Cáceres Bellido (83 años). El único sobreviviente del siniestro fue su mascota, una perrita que sufrió graves quemaduras.

Vecinos relataron que las llamas se propagaron rápidamente y que el hidrante ubicado frente a la casa no estaba operativo, lo que dificultó la intervención de los bomberos. “Nos dijeron que no funcionaba, tuvieron que traer otra unidad”, comentó uno de los residentes. Además, la vivienda había sido intervenida por la Municipalidad de Surco días antes para recuperar espacios públicos, lo que según los vecinos podría haber dejado expuestos cableados subterráneos, una de las posibles causas del incendio.

Pilar y su madre vivían solas y se cuidaban mutuamente, según relataron los vecinos. “La señora Pilar siempre estaba pendiente de su mamá, la trasladaba al centro médico y la cuidaba constantemente”, señaló una vecina, recordando la relación cercana entre ambas. Los cuerpos de las víctimas quedaron calcinados al interior de un cuarto, y la escena generó conmoción entre la comunidad.

MUNICIPIO SE PRONUNCIA

El subgerente de Defensa Civil de Surco, Pedro Linares, aseguró que el municipio se hará cargo del entierro de ambas mujeres y aclaró que cualquier vinculación entre el incendio y la intervención municipal es solo especulativa. La investigación quedó a cargo de la Dirección de Seguridad del Estado, mientras que el proceso legal del terreno está a la espera de que un familiar de las víctimas se presente para continuar con las diligencias correspondientes.