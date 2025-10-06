Parque de las Leyendas celebra el 8 de octubre con entradas a mitad de precio para niños

El próximo martes 8 de octubre, fecha en que se recuerda el Combate de Angamos, el Parque de las Leyendas abrirá sus puertas con una promoción especial: los niños de entre 3 y 12 años podrán ingresar con un 50 % de descuento en el precio de su entrada. La iniciativa busca fomentar la visita familiar y el contacto con la naturaleza durante el feriado nacional.

Aventura familiar entre fauna, cultura y naturaleza

En la sede principal de San Miguel, los visitantes podrán recorrer las tres zonas emblemáticas del parque: Costa, Sierra y Selva. En la primera, destacan especies como los venados de cola blanca, los flamencos o parihuanas, los pingüinos de Humboldt y los lobos marinos. Además, los asistentes podrán conocer a los cocodrilos de Tumbes y navegar en bote a motor por la Laguna Recreativa, donde una réplica de Machu Picchu de casi diez metros se erige como uno de los atractivos más fotografiados.

En la zona Sierra, el recorrido ofrece la posibilidad de observar cóndores andinos, vizcachas y vicuñas en un entorno que recrea la reserva nacional Pampa Galeras de Ayacucho. En tanto, la zona Selva permite apreciar a los otorongos, osos de anteojos, nutrias gigantes, tapires y hormigueros, además de disfrutar de paseos en kayak y otras actividades al aire libre.

Quienes prefieran una experiencia más tranquila pueden visitar el Jardín Botánico, donde se exhiben distintas especies de flora del territorio nacional. Por su parte, la sede Huachipa ofrecerá presentaciones gratuitas: el enriquecimiento de leones desde las 2:30 p.m., el de osos de anteojos en la zona de Osos, y las exhibiciones de lobos marinos al mediodía y a las 3 p.m. El horario en ambas sedes será de 9 a.m. a 5 p.m., con entradas a S/18 para adultos y S/10 para niños, antes de aplicar el descuento.