¡En pleno paro de transportistas!: dejan réplica de granada y mensaje extorsivo en bus en SJL

Durante el paro de transportistas que se lleva a cabo este lunes 6 de octubre, sujetos desconocidos dejaron una réplica de granada y municiones dentro de un bus de transporte público, en el cruce de la avenida Mariátegui con Héroes del Cenepa, en San Juan de Lurigancho.

Hasta el lugar, llegaron agentes del equipo de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional del Perú, para evaluar la situación y confirmar la naturaleza del artefacto encontrado, según informó La República.

Junto al falso explosivo se encontraron balas y un mensaje extorsivo con la descripción "Para que contestes las llamadas y te alinees". El hecho causó preocupación entre los pasajeros y transportistas de la empresa de transporte.

Capturan a presuntos extorsionadores

El Ministerio del Interior confirmó mediante sus redes sociales la captura de dos presuntos extorsionadores. "Se ha procedido con la intervención y captura de dos sujetos. Están en proceso de identificación. En sus pertenencias, se halló municiones, una nota extorsiva y una granada", dijo uno de los efectivos policiales.

Investigación y paro de transportistas

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades mientras continúan las investigaciones correspondientes. Cabe resaltar, que el incidente se produjo durante el paro de transportistas que se desarrolla en varias zonas de Lima por los continuos casos de extorsión y asesinatos de conductores y choferes de empresas de transportes.