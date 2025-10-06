Policía rompe luna de cúster y agrede a transportista durante paro en San Juan de Lurigancho

El conductor pidió apoyo por las constantes amenazas que enfrenta su gremio, pero terminó siendo atacado por un agente que lo tomó del cuello y dañó su unidad.

Un acto de violencia policial desató la indignación en San Juan de Lurigancho. Un efectivo de la Policía Nacional agredió físicamente a un conductor de la empresa de transporte Huascar S.A. tras romper la luna de su cúster, en medio del paro convocado este lunes 6 de octubre por transportistas que exigen mayor seguridad ante las extorsiones.

SOLO LE PIDIÓ SEGURIDAD ANTE EXTORSIONES

Según testigos, el chofer había solicitado apoyo a los agentes debido al temor por nuevos ataques, pero el policía reaccionó con furia, y calificó su pedido como una “falta de respeto”, para luego exigirle que retire su vehículo de la zona. Ante el reclamo por los daños causados, el agente lo confrontó, admitió haber roto los espejos y lo tomó del cuello, ahorcándolo por varios segundos mientras le gritaba.

Las imágenes grabadas por testigos muestran que ningún otro policía intervino para detener la agresión. El hecho provocó la protesta inmediata de otros transportistas presentes, quienes advirtieron al agente que todo estaba siendo registrado en video.

Este hecho se produjo durante el paro de transportistas que mantiene bloqueadas varias vías de Lima, en protesta por la inseguridad y el aumento de extorsiones que afectan al sector.