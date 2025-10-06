Nuevo ataque contra bus en SJL: chofer gravemente herido tras ser baleado a pocas horas del inicio de paro

Un conductor de la línea 23-C, perteneciente a la empresa de transportes "Santa Catalina", resultó gravemente herido tras un ataque a balazos. El hecho ocurrió la noche del último domingo en el distrito de San Juan de Lurigancho.

De acuerdo a testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el bus y abrieron fuego contra la cabina del conductor. El chofer fue trasladado de emergencia a la Clínica San Juan Bautista donde permanece en estado crítico.

Agentes de la Policía Nacional del Perú acordonaron la zona para iniciar las investigaciones y recabar evidencias del ataque que generó pánico entre pasajeros y transeúntes. Hasta el momento no se han reportado detenciones por este hecho.

Ataque a horas de inicio de paro

El ataque se produjo a pocas horas del inicio del paro de transportes convocado este lunes 6 de octubre. Un compañero de la víctima declaró a RPP que los transportistas viven bajo constante amenaza y confirmó que están pagando cupos. "Esta extorsión ya se ha desbordado, estamos pagando cupo: por unidad, 200 soles", dijo.

Empresa atacada acata paro

Santa Catalina es una de las empresas que este lunes 6 de octubre acata el "apagado de motores" en protesta por el asesinato de Daniel José Cedeño Alfonso, ocurrido el último sábado en San Juan de Miraflores.