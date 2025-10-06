ATU informa interrupción en el servicio del Metropolitano por manifestaciones y bloqueos

Hoy lunes 6 de octubre, varias empresas y conductores de las empresas de transporte público hicieron un “apagado de motores” y se movilizan exigiendo medidas eficaces al Gobierno contra la inseguridad ciudadana que afecta al sector. El asesinato del conductor de la empresa Lipeza en San Juan de Miraflores, ocasionaron que se tome la medida de fuerza.

DEMORAS Y BLOQUEOS

En medio de las movilizaciones, algunos manifestantes bloquearon ambas pistas del kilómetro 24 de la avenida Túpac Amaru con llantas encendidas, piedras y bolsas de basura, lo que afectó el tránsito y el servicio del Metropolitano.

Al respecto, la Autoridad del Transporte Urbano (ATU) informó en su cuenta oficial de X, que se suspende el servicio del Metropolitano en las estaciones: Universitaria, Los Incas y Chimpu Ocllo por bloqueo de buses en la estación Universidad. También añadió que las vías Mixta y Cosac fueron bloqueadas, por lo que se recomendó a los usuarios tomar sus precauciones.

En otra publicación, la ATU señaló que el servicio del Metropolitano en la estación Universidad empieza a avanzar con demoras de unos 20 minutos, y añadió que los alimentadores Bertello y Naranjal continúan suspendidos por las manifestaciones.

En tanto, el corredor Morado también ha sido afectado por los bloqueos en las avenidas Wiesse, Central y Próceres de la Independencia, por lo que están tomando vías alternas hacia el centro de Lima.