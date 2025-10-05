Tatiana Alemán: “Vendí todo y pensé en dejar el periodismo”

Tatiana Alemán abrió las puertas de su trayectoria profesional en una conversación marcada por la honestidad y la reflexión. La conductora de “2025 En 24 Horas”, espacio político de Panamericana Televisión, recordó que su camino no siempre estuvo claro: comenzó emprendiendo en el colegio y soñando con ser realizadora audiovisual antes de descubrir que su verdadera pasión estaba en el periodismo.

Durante la entrevista, Alemán reveló que atravesó un difícil periodo de ansiedad al regresar de Madrid, donde realizó estudios. “La pandemia fue complicada y hubo un momento en el que pensé dejar el periodismo. Dije mi ciclo ya se cumplió y conseguí trabajo para hacer comunicación interna en una entidad del Estado, pero me dio miedo no tener estabilidad”, confesó.

La reconocida periodista también compartió anécdotas de sus primeros pasos en radio y televisión, etapas que considera fundamentales para desarrollar su voz profesional. “Hablar en público siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado leer en público, pero no era voluntaria. Entonces vi en la bolsa de la universidad que estaban buscando una conductora de televisión y a mí no me interesaba ser conductora. Allí fue que me llamaron para pasar un casting”, comentó.

DESAFÍOS DEL PERIODISMO

Alemán reflexionó sobre los desafíos de hacer periodismo en un contexto político tan polarizado como el actual. “Yo confío siempre en el equipo con el que trabajo. Al final tú eres la cara del programa, pero detrás hay un equipo que trabaja. El programa 2025 es un reto diario. Me tocó volver a empaparme de lo que pasaba en el país y empezar de cero. Somos un equipo solo de mujeres y nos llevamos bien”, concluyó.