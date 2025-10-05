Distintas empresas de transporte se suman al paro de este lunes 6 de octubre: continúa asesinato de choferes

Esta mañana, tras el asesinato de un conductor de la empresa Lipetsa, conocida como 'El Triángulo, el Director de la Cámara Internacional de Transportes (CIT), Martín Ojeda, anunció que este lunes 6 de octubre los transportistas paralizarán sus operaciones.

El dirigente dijo también que esta medida de lucha se llevará a cabo en Lima y Callao, con el objetivo de exigir a las autoridades del Gobierno, acciones inmediatas y concretas ante el alarmante incremento de la delincuencia y criminalidad en todo el país.

"Nosotros no haremos ninguna marcha, no bloquearemos, no haremos piquetes. No seremos protagonistas de un falso delirio de grandeza para aspirar al Congreso; acataremos la posición de los conos, y quienes deseen participar están invitados", declaró.

ESTRATEGIAS DEL EJECUTIVO

Tras estas declaraciones, dirigentes de distintas empresas de transporte, sobre todo las que son víctimas de extorsiones y sus conductores han sido asesinados, se solidarizaron con la familia del chofer asesinado anoche en San Juan de Miraflores, y comunicaron que se sumarán a la medida de lucha.

Hasta el momento, las empresas que informaron oficialmente que participarán del paro de mañana, lunes 6 de octubre son: Consorcio Vía, Zeta, Los Loritos, Vipusa, Lipetsa, Nueva América, Urbanito, Edilberto Ramos, Huáscar, Santa Catalina, Los Chinos, entre otros.