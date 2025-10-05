Corredor Azul amplía su horario de atención hasta la medianoche desde este lunes 6 de octubre

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó la ampliación del horario del servicio del Corredor Azul hasta la medianoche, medida que empezará a regir desde este lunes 6 de octubre.

Esta decisión responde a la necesidad de atender a personas que trabajan o estudian hasta altas horas de la noche y busca reducir el uso del transporte público no autorizado. Las ATU detalló la ampliación de su horario de atención.

Nuevos horarios, rutas y tarifas

La ruta 301 funcionará de lunes a sábado hasta las 12 a.m., y los domingos hasta las 11 p.m.; mientras que la ruta 305 operará los miércoles, jueves y viernes hasta la medianoche, y de sábado a martes hasta las 11 p.m. Ambas rutas movilizan diariamente a más de 49 mil usuarios.

El servicio 301 opera desde la intersección de las avenidas Prolongación Amancaes y 24 de Junio en el Rímac hasta la plaza Butters en Barranco. La ruta 305 funciona desde la av. Prolongación Alcázar hasta la av. Arequipa con calle 2 de Mayo en Miraflores. El costo de la tarifa se mantiene en S/ 2.40, con medio pasaje de S/ 1.20 usando las tarjetas del Metropolitano o Lima Pass.

Evaluación técnica

La medida se implementó tras una evaluación técnica que determinó la existencia de una demanda potencial de personas que culminan sus actividades fuera del horario tradicional y que están expuestas al peligro del transporte informal.