Universidad San Marcos: AQUÍ lista oficial de ingresantes del examen de admisión del 4 de octubre

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) realizó la mañana de ayer, sábado 4 de octubre, la primera jornada del examen de admisión 2026-I. Este año la Casa Superior de Estudios ofrece 2.771 vacantes para las 78 carreras profesionales.

En esta primera fecha, rindieron examen los aspirantes a las carreras de Ciencias Económicas y de la Gestión, Humanidades, y Ciencias Jurídicas y Sociales. Las siguientes exámenes de admisión 2026-I se desarrollarán los días 5, 11 y 12 de octubre de 2025.

RESULTADOS DEL EXAMEN

Los resultados del examen de admisión 2026-I se podrán consultar en la página web de la Oficina Central de Admisión horas después de culminada la prueba, pero ante la alta demanda de usuarios puede resultar temporalmente no disponible, ingresa AQUÍ.

CRONOGRAMA DE ADMISIÓN

- Sábado 4 de octubre: Área D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y Área E (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales).

- Domingo 5 de octubre: Área B (Ciencias Básicas) y Área C (Ingenierías).

- Sábado 11 de octubre: Área A (Ciencias de la Salud), excepto Medicina Humana.

- Domingo 12 de octubre: Área A (Ciencias de la Salud), Especialidad Medicina Humana.