Ministro Malaver critica paro de trasportistas anunciado para mañana, lunes 6: Estoy sorprendido

En entrevista con RPP, el ministro Carlos Malaver criticó el paro de transportistas, de 24 horas, convocado para mañana, lunes 6, por Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), ante el asesinato de un chofer de la empresa Lipetsa, ocurrido anoche.

El titular del Interior señaló que ayer, sábado, sostuvo una reunión con los dirigentes transportistas, entre los que se encontraba Ojeda, y que incluso estos aplaudieron las medidas que ejecuta la Policía Nacional para luchar contra la criminalidad que azota dicho sector.

Toda vida es importante pero "Nos sorprende [que], por intermedio de los medios de comunicación, hemos tomado conocimiento del posible o el anuncio de un paro de motores por parte del gremio de transportes", declaró contrariado el funcionario.

PROCESO DE DIVORCIO

"No pueden así tan alegremente o tan rápidamente, por favor, decir que simplemente ante el fallecimiento de alguien pueda ser el paro de motores. Señores, nosotros estamos cumpliendo a todos los conductores", estamos luchando contra la criminalidad, señaló.

Asimismo, cuestionó que la paralización se decidiera con tanta rapidez, pues el crimen aún está en investigación para saber realmente si se trató de un caso de extorsión ya que la víctima estaba "en proceso de divorcio". Los asesinatos tienen varias motivaciones, acotó.